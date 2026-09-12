विदेशी मुद्रा भंडार में भारत ने लगाई बड़ी छलांग, रूस को पीछे छोड़ बना चौथा सबसे बड़ा देश

आईएएनएस, मुंबई। सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत दुनियाभर में चौथा देश बन गया है। यह उपलब्धि आरबीआई की विदेशी मुद्रा गैर-निवासी (बैंक) एफसीएनआर (बी) जमा योजना में डॉलर के रिकार्ड प्रवाह के कारण संभव हुई है।

आरबीआई के अनुसार, चार सितंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 44.9 अरब डॉलर बढ़ा है और कुल भंडार 785.7 अरब डालर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ब्लूमबर्ग के डाटा के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार में इस रिकार्ड वृद्धि के साथ भारत ने रूस को चौथे स्थान से हटा दिया है। अब भारत केवल चीन (3.85 ट्रिलियन डॉलर), जापान (1.21 ट्रिलियन डॉलर) और स्विट्जरलैंड (1.09 ट्रिलियन डॉलर) से पीछे हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार में कैसे हुई वृद्धि? भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में यह रिकार्ड वृद्धि तब हुई है, जब सोने के भंडार में 2.59 अरब डॉलर की कमी आई है और यह घटकर 113.81 अरब डॉलर रह गया। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद को दर्शाती है और आरबीआई को रुपये को अस्थिरता के समय स्थिर करने के लिए अधिक स्थान देती है। एक मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार आरबीआई को स्पाट और फारवर्ड मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है, जिससे रुपये को गिरने से रोका जा सके। एफसीएनआर (बी) जमा योजना आरबीआई की एफसीएनआर (बी) जमा योजना के तहत बैंकों ने 127 अरब डॉलर से ज्यादा जुटाए हैं। अनिवासी भारतीयों की इस योजना के प्रति रुचि को देखते हुए इसे समय से एक महीने पहले 31 अगस्त को बंद कर दिया गया था।

एक लाख करोड़ के सरकारी बांड बेचेगा आरबीआई इस बीच, आरबीआइ ने बैंकिंग प्रणाली में मौजूद अतिरिक्त तरलता (नकदी) को समेटने के लिए एक लाख करोड़ रुपये के सरकारी बांडों की बिक्री की घोषणा की है। यह बिक्री ओपन मार्केट आपरेशन (ओएमओ) के जरिये की जाएगी। आरबीआइ तीन किस्तों में एक लाख करोड़ रुपये के सरकारी बांड की बिक्री करेगा। 17 सितंबर को 50,000 करोड़ रुपये, 21 सितंबर को 25,000 करोड़ रुपये और 28 सितंबर को 25,000 करोड़ रुपये के बांड बेचे जाएंगे।

3.53 लाख करोड़ रुपये जुटा चुका है केंद्रीय बैंक इससे पहले, रिजर्व बैंक ने गत सोमवार को वैरिएबल रेट रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामी के माध्यम से 3.53 लाख करोड़ रुपये से अधिक जुटाए थे, ताकि बैंकिंग सिस्टम से अतिरिक्त नकदी को समेटा जा सके।