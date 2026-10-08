दैनिक जागरण साहित्य सृजन समारोह, 10 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे संबोधित

डिजिटल डेस्क, दिल्ली। दैनिक जागरण के पूर्व प्रधान संपादक नरेंद्र मोहन की स्मृति में 10 अक्टूबर 2026 को उनकी जयंती पर 'जागरण साहित्य सुजन सम्मान' प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चयनित लेखक को सम्मानित करेंगे।

यह पुरस्कार हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए दैनिक जागरण के 'हिंदी हैं हम' अभियान के तहत प्रदान किया जा रहा है। जागरण साहित्य सुजन सम्मान प्रतिवर्ष एक हिंदी लेखक को प्रदान किया जाता है।

व्याख्यान एवं विषय

पूर्व प्रधान संपादक नरेन्द्र मोहन की स्मृति में 10 अक्टूबर को शाम 4 बजे न्यू महाराष्ट्र सदन में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। जिसका विषय होगा 'बदलती युवा पीढ़ी की आकांक्षा और नीति निर्माण'। व्याख्यान के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने विचार मंच पर रखेंगे।

आपातकाल के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन दैनिक जागरण के पूर्व प्रधान संपादक नरेन्द्र मोहन जी ने 37 वर्षों तक संपादक और प्रधान संपादक के रूप में पत्रकारिता और हिंदुत्व के ऐसे मानक स्थापित किए, जिनका अनुसरण करते हुए दैनिक जागरण आज भी नई सफलताएं प्राप्त कर रहा है।

उन्होंने बड़ी संख्या में संपादकों और पत्रकारों को उनकी भावी भूमिकाओं के लिए तैयार किया। जब देश में आपातकाल लागू हुआ, तो संपादक के रूप में नरेंद्र मोहन ने 27 जून, 1975 के दैनिक जागरण के संपादकीय में एक कॉलम खाली छोड़ते हुए लिखा, 'नया लोकतंत्र? सेंसर लगा है, शांत रहें।' यह आपातकाल के विरुद्ध एक विरोध प्रदर्शन था। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। 28 जून की रात को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

भारत और भारतीय संस्कृति में उनकी गहरी आस्था थी, जो उनके लोकप्रिय स्तंभ, विचार प्रवाह में झलकती थी। एक संपादक के रूप में, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर उनके तीखे विचार थे। आज की राजनीति और भ्रष्टाचार हमेशा स्पष्ट दिखाई देते थे। उनकी रचनात्मकता का एक और आयाम उनके गद्य और पद्य में देखा जा सकता है। उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं, जिनमें भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व, धर्म और सांप्रदायिकता, तथा आज की राजनीति और भ्रष्टाचार पर पुस्तकें शामिल हैं। 1996 में वे भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा के लिए चुने गए और 2002 तक संसद सदस्य रहे।