राजस्थान में मई-जून जैसी गर्मी, दिल्ली से मानसून की विदाई... ओडिशा में चक्रवात अर्नब के बाद अलर्ट; पढ़ें मौसम अपडेट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मौसम विभाग (IMD) ने गुरुवार को बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात अर्नब उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तट से टकराया। उम्मीद है कि जमीन की ओर बढ़ते हुए यह चक्रवात आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाएं लाएगा।

चक्रवात अर्नब के तट से टकराने से पहले ओडिशा के छह जिलों को रेड जोन में रखा गया है। इनमें गजपति, कोरापुट, रायगडा, नबरंगपुर, कालाहांडी और गंजाम जिले शामिल हैं। 24 घंटे में 230 मिमी बारिश दर्ज मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ओडिशा में मंगलवार से ही बारिश हो रही है और लैंडफॉल के बाद ओडिशा में बारिश की तीव्रता बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों में (सुबह 8.30 बजे तक) कोरापुट जिले के सेमिलीगुडा में सबसे ज्यादा 230 मिमी बारिश दर्ज की गई और उसी जिले के जयपुर में 161 मिमी बारिश हुई।

मध्य प्रदेश और बिहार में बारिश का अलर्ट मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट में आज भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं पूरे बिहार में आज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य के 38 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट है।

राजस्थान में बढ़ी गर्मी राजस्थान में बारिश रुकने के बाद गर्मी बढ़ गई है। जैसलमेर में तापमान 41 डिग्री और बीकानेर-बाड़मेर में 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। लोगों को सितंबर में भी मई-जून जैसी गर्मी महसूस हो रही है।

दिल्ली से लौटा मानसून मानसून आज तय समय से दो दिन पहले दिल्ली से लौट गया। सामान्य तौर पर दिल्ली से मानसून 25 सितंबर को लौटता है। इस बार दिल्ली में सामान्य बारिश 629.7 मिमी से 16 फीसदी अधिक 728.6 मिमी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों, उत्तर प्रदेश और गुजरात के कुछ इलाकों से भी लौट गया है।