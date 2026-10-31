चक्रवात 'अर्णब' से आंध्र प्रदेश में भारी तबाही, 12 जिलों में 4,764 करोड़ का नुकसान

डिजिटल डेस्क, अमरावती। आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान 'अर्णब' ने भारी तबाही मचाई है। राज्य सरकार के प्रारंभिक आकलन के मुताबिक, 'अर्णब' से 12 जिलों में करीब 4,764 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। फसलों के साथ सड़क, मकान और बिजली व्यवस्था को भी व्यापक क्षति पहुंची है।

राज्य सरकार ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के दौरे पर पहुंची सात सदस्यीय केंद्रीय टीम को नुकसान का विवरण देते हुए बताया कि चक्रवात से 4.63 लाख किसानों की 3.52 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगी फसलें प्रभावित हुई हैं।