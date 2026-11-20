राज्य ब्यूरो, मुंबई। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के लिए देशभर में मोबाइल सिम कार्ड की आपूर्ति करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पुणे की पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने पर्दाफाश किया है।

पुलिस ने गिरोह के कथित सरगना समेत सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि गिरोह ने अलग-अलग स्रोतों से करीब 10 से 12 हजार सिम कार्ड जुटाए थे, जिनका इस्तेमाल देशभर में साइबर अपराधों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था।

पुलिस के अनुसार, गिरोह का कथित सरगना सुमंत उर्फ नानू रविंद्र दसारे पुणे का रहने वाला है। वह दुबई से इस पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहा था और साइबर ठगी के लिए सिम कार्ड की आपूर्ति कराने के उद्देश्य से चीनी नागरिकों के संपर्क में था।