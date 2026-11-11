नए शिखर पर पहुंचेगी CRPF की मारक क्षमता, बेड़े में शामिल होंगे आधुनिक 'कामिकाजे' ड्रोन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के आंतरिक मोर्चों पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने एवं उग्रवाद-आतंकवाद रोधी अभियानों को और अधिक अजेय व धारदार बनाने की दिशा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने एक महत्वपूर्ण दूरदर्शी कदम उठाया है।

अपने 86 वर्षों के गौरवशाली इतिहास और 246 बटालियनों की विशाल क्षमता के साथ, यह प्रतिष्ठित सुरक्षा बल अब अपनी मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाने के लिए अपने बेड़े में अत्याधुनिक 'कामिकाजे' ड्रोन प्रणालियों को शामिल करने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है।

यह तकनीक न केवल सुरक्षाबलों के जोखिम को कम करेगी, बल्कि जंग के मैदान और रणनीतिक आपरेशनों में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में भी मददगार साबित होगी। यह अत्याधुनिक 'कामिकाजे' ड्रोन सिस्टम आप्टिकल फाइबर केबल और रेडियो फ्रिक्वेंसी आधारित फर्स्ट पर्सन व्यू तकनीक से लैस होगा। इसमें अलग-अलग दिन और रात की 'दृष्टि' वाले मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) शामिल होंगे। इन ड्रोनों की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि ये पूर्ण पेलोड के साथ न्यूनतम 150 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक की गति से उड़ान भर सकेंगे और कम से कम 15 किलोमीटर या उससे अधिक के मिशन दायरे को आसानी से कवर करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा, इस प्रणाली में दो हाई-एक्सप्लोसिव एंटी-पर्सनेल वारहेड भी शामिल होंगे, जिनका निर्दिष्ट मारक दायरा 10 मीटर का होगा।

कामिकाजे ड्रोन एक ऐसा आत्मघाती हथियार है जो सर्विलांस सेंसर और निर्देशित हथियार दोनों के रूप में कार्य करता है। लक्ष्य पर मिसाइल दागकर वापस लौटने के बजाय, यह ड्रोन खुद ही सीधे लक्ष्य से टकराकर विस्फोट कर जाता है, जिससे लक्ष्य और ड्रोन दोनों नष्ट हो जाते हैं।

सीआरपीएफ ने इस संबंध में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, वेंडरों और फर्मों से ड्राफ्ट गुणात्मक आवश्यकताओं और परीक्षण निर्देशों पर विस्तृत तकनीकी इनपुट व टिप्पणियां आमंत्रित की हैं, जिसकी अंतिम तिथि 25 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। ड्रोन की तकनीकी खूबियों की बात करें तो यह बिना वारहेड और ओएफसी स्पूल के एक हजार मीटर की ऊंचाई पर कम से कम 30 मिनट तक उड़ान भरने में सक्षम होगा, जबकि वारहेड के साथ न्यूनतम सहनशक्ति 20 मिनट तय की गई है।

इसके अलावा, यह पांच गुणा पांच (5x5) मीटर के दायरे में वर्टिकल टेक-आफ और लैंडिंग करने में भी सक्षम होगा और इसका ध्वनिक हस्ताक्षर (एकास्टिक सिग्नेचर) 300 मीटर की ऊंचाई पर 40 डेसिबल से कम रखा गया है, ताकि दुश्मन को इसकी भनक तक न लगे।

यह प्रणाली 35 किमी प्रति घंटे या उससे अधिक की तेज हवाओं में भी आसानी से काम कर सकेगी। वर्ष 1939 में स्थापित और अनगिनत बलिदानों से सजे इस बल का यह कदम आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक जंग में मील का पत्थर साबित होगा।