छत्तीसगढ़ से हटी CRPF की एंटी-नक्सल बटालियन; 1,000 से ज्यादा जवानों को मणिपुर किया गया तैनात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बस (CRPF) ने छत्तीसगढ़ के नक्सल विरोधी अभियान क्षेत्र से हजार से ज्यादा जवानों वाली एक बटालियन को हटा लिया है। इस बटालियन को छत्तीसगढ़ से हटाकर मणिपुर भेजा गया है, ताकि वहां जारी जातीय हिंसा के बीच सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मार्च में केंद्र सरकार ने देश में सशस्त्र माओवाद के खत्म होने की घोषणा की थी। इसके बाद से किसी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की पूरी बटालियन को नक्सल-विरोधी क्षेत्र से वापस बुलाने का यह पहला मामला है।

सुकमा में तैनात थी बटालियन पीटीआई ने अधिकारियों ने हवाले से बताया कि, सीआरपीएफ मुख्यालय ने छत्तीसगढ़ से एक जनरल ड्यूटी बटालियन को वापस बुलाने और उसे मणिपुर भेजने का आदेश दिया है। मणिपुर में पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से जातीय हिंसा चल रही है। मार्च में देश से सशस्त्र माओवाद के खत्म होने की घोषणा के बाद, नक्सल-विरोधी अभियान क्षेत्र से किसी अर्धसैनिक इकाई की यह पूरी तरह वापसी है।

कुछ महीने पहले ही, सीआरपीएफ ने अपनी विशेष जंगल युद्ध इकाई, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन (COBRA) की दो बटालियनों को मणिपुर में तैनात किया था। इसके अलावा, सीआरपीएफ की अन्य नियमित इकाइयां और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) भी राज्य में तैनात हैं।

मणिपुर में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती इस नई तैनाती के कारण सुरक्षा बलों के लिए लॉजिस्टिक्स और रहने-सहने की व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियां सामने आई हैं। अधिकारियों ने बताया कि वहां पहुंचने वाली बटालियन के लिए उचित इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। मई 2023 में जातीय हिंसा शुरू होने के बाद से मणिपुर में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है।