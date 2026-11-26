डिजिटल डेस्क, कन्नूर। केरलम के कन्नूर में पूर्व CPM विधायक टी.आई. मधुसूदनन के एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने 2016 के सी.वी. धनराज हत्याकांड में तीन RSS-BJP कार्यकर्ताओं को उम्रकैद और अन्य आरोपियों के बरी होने के फैसले की पृष्ठभूमि में बोलते हुए कहा कि जो लोग अदालत की सजा से बच गए थे, उनमें से आज एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं है।

टी.आई. मधुसूदनन के इस बयान को CPM कार्यकर्ता सी.वी. धनराज की हत्या के मामले में बरी किए गए लोगों के खिलाफ 'न्याय प्रणाली से बाहर' जाकर बदला लेने की धमकी के रूप में देखा जा रहा है। CPI(M) नेता के इस बयान से केरलम की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस और BJP ने इसे अदालत की अवमानना और हिंसा भड़काने वाला बयान बताते हुए आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। क्या है 1987 के चीमेनी नरसंहार? दरअसल, 1987 के चीमेनी नरसंहार में CPM के पांच कार्यकर्ताओं को जिंदा जला दिया गया था। इस घटना का जिक्र करते हुए मधुसूदनन ने कहा, 'चीमेनी की घटना में पांच लोगों को जिंदा जला दिया गया था, लेकिन किसी भी अदालत ने इसके लिए किसी को सजा नहीं दी।

हालांकि, सत्ता-व्यवस्था को यह समझ लेना चाहिए कि उनमें से कोई भी आज इस धरती पर मौजूद नहीं है। एक भी नहीं। इसलिए कहा कि न्यायपालिका, सत्ता प्रतिष्ठान और पार्टी का मजाक उड़ाने वालों को याद रखना चाहिए कि न्यायिक सजा से बचने वालों के साथ क्या हुआ था।

किस मुद्दे पर दिया बयान? टी.आई. मधुसूदनन का यह बयान 2016 के धनराज हत्याकांड मामले में आए फैसले के बाद आया है, जिसमें केरलम के राजनीतिक रूप से हिंसक जिले कन्नूर में हुए इस मामले में, तीन RSS-BJP कार्यकर्ताओं को उम्रकैद की सजा सुनाई गई, जबकि कई अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया।

न्यायपालिका पर लगाया आरोप न्यायपालिका पर सीधा हमला बोलते हुए मधुसूदनन ने आरोप लगाया कि अदालतें सत्ता-व्यवस्था के हितों के लिए काम कर रही हैं और जेल व सजा के जरिए प्रगतिशील तथा वामपंथी राजनीति को दबाने की कोशिश हो रही है।

धनराज हत्याकांड के फैसले पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि गनीमत है अदालत ने यह नहीं कह दिया कि धनराज की कभी हत्या ही नहीं हुई थी। इसके साथ ही, उन्होंने पहले गवाह के बयान को खारिज किए जाने पर भी सवाल उठाए। मधुसूदनन ने तर्क दिया कि महज गवाह के CPI(M) से जुड़े होने और एक सहकारी बैंक में काम करने को आधार बनाकर उसकी गवाही को अविश्वसनीय ठहरा दिया गया।