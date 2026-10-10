'दिल्ली पुलिस के साथ तालमेल बिठाएं', CJP के विरोध-प्रदर्शन से पहले गृह सचिव का राज्यों और UT को निर्देश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज दिल्ली में होने वाले सीजेपी के विरोध प्रदर्शन से दिल्ली से लेकर देशभर में हलचल मची हुई है। इस बीच केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करें।

साथ ही कहा कि सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले निवारक उपाय अपनाएं। सीजेपी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी में प्रदर्शन की योजना बना रही है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर सीजेपी को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। गृह सचिव के पत्र में चिंता जताई गई कि संगठन और उसके समर्थक अनुमति न मिलने के बावजूद विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बाधित हो सकती है। पत्र में इसे गंभीर कानून-व्यवस्था संबंधी चिंता बताया गया है।

पत्र में कहा गया कि सार्वजनिक शांति में किसी भी तरह के उल्लंघन को रोकने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने तथा कानून के ढांचे के भीतर तत्काल निवारक उपाय लागू करने का निर्देश दिया जाता है।