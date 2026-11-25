जेएनएन, बालाघाट। लाड़ली बहना योजना को लेकर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की लांजी सीट से भाजपा विधायक राजकुमार कर्राहे का अजीब बयान सामने आया है।

इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित यह वीडियो मंगलवार का बताया जा रहा है। इसमें कार में बैठे विधायक ग्रामीण महिलाओं से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। वह पूछते हैं कि लाड़ली बहना योजना का पैसा मिलता है या नहीं।

महिलाओं के हां कहने पर कर्राहे ने कहा -तो खूब अंडा खाओ, खूब मछली खाओ, खूब मुर्गा खाओ... बच्चों को भी खिलाओ, लेकिन वोट कमल को ही देना। इस संबंध में अभी विधायक की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।