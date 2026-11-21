डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को बीजेपी के नेतृत्व वाली बिहार सरकार के उस फैसले पर सवाल उठाया, जिसमें कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह-लेन पुल का नाम सिखों के दसवें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह के बजाय जेडी(यू) नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है।

एक्स पर एक पोस्ट में खेड़ा ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि जिस तरह से नाम बदलने की प्रक्रिया अपनाई गई है, उससे सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यधारा की राजनीति से बाहर करने की कोशिश कर रही है।

'ऐसा क्यों किया जा रहा है?' उन्होंने पूछा, "जिस पुल का नाम सिखों के दसवें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर रखने का फैसला किया गया था अब उसका नाम नीतीश कुमार जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, जिससे सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे? जो काम किसी के निधन के बाद किया जाना चाहिए, उसे उनके जीते-जी करने से यह सवाल भी उठता है कि आखिर नीतीश कुमार जी को इतनी जल्दबाजी में मुख्यधारा की राजनीति से बाहर क्यों धकेला जा रहा है?"

खेरा ने बिहार के सड़क निर्माण विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक दस्तावेज भी साझा किया, जिसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा पेश किए गए एक गैर-आधिकारिक प्रस्ताव पर की गई टिप्पणी शामिल थी। इसके अलावा तेजस्वी ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर पुल परियोजना का श्रेय लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया और दावा किया कि इसके निर्माण में पार्टी का कोई योगदान नहीं है।

तेजस्वी यादव ने क्या कहा? एक वीडियो संदेश में तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित यात्रा पर सवाल उठाया, जिसमें वे इस पुल को राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस परियोजना का उद्घाटन पहले ही नीतीश कुमार कर चुके हैं और यह पिछले 17 महीनों से चालू है।

तेजस्वी ने कहा, "प्रधानमंत्री जी आज बिहार आने से पहले आप एक बार आईने के सामने खड़े होकर खुद को अच्छी तरह देख लें। बिहार के जिस पुल का उद्घाटन करने आप आ रहे हैं, उसमें आपका रत्ती भर भी योगदान क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री जी आज बिहार से किए गए अपने सभी वादों और झूठों को जरा दोहरा दीजिए। क्या आप ऐसा करेंगे?"

उन्होंने आगे दावा किया कि इस पुल का उद्घाटन 17 महीने पहले नीतीश कुमार ने किया था और इस परियोजना में केंद्र की भूमिका पर सवाल उठाए। आरजेडी नेता ने कहा, "इस पुल का उद्घाटन 1 साल 5 महीने पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। पिछले 17 महीनों से यह पुल इस्तेमाल में है और इस दौरान लाखों वाहन इससे होकर गुजरे हैं। क्या आप इसका फिर से उद्घाटन इसलिए कर रहे हैं ताकि शिलापट्ट पर आपका नाम भी लिखा जा सके, जबकि इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं रही है?"