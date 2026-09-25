'1967 के बाद से सत्ता में नहीं लौटी कांग्रेस', चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत के दावों पर BJP का राहुल को जवाब
राहुल गांधी के चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत से 'एंटी-इनकंबेंसी' खत्म होने के दावे पर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया है।
HighLights
राहुल गांधी ने भाजपा पर चुनाव आयोग से मिलीभगत का आरोप लगाया।
सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के खराब चुनावी रिकॉर्ड का जिक्र किया।
त्रिवेदी ने राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पर सवाल उठाए।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि देश की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत की वजह से BJP के लिए 'एंटी-इनकंबेंसी' (सत्ता-विरोधी लहर) 'खत्म' हो गई है
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दावों पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया है। सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में कांग्रेस के चुनावी रिकॉर्ड का जिक्र किया।
'एंटी-इनकंबेंसी खत्म हो गई है'
गुरुवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) को लेकर चल रहे विवाद के बीच राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि 'एंटी-इनकंबेंसी' का असर लगातार सरकारों पर तो पड़ सकता है, लेकिन BJP पर क्यों नहीं।
राहुल गांधी की बातों का जवाब देते हुए, बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता की चुनावी समझ पर ही सवाल उठाए और तर्क दिया कि लंबे समय से चली आ रही 'एंटी-इनकंबेंसी' की मजबूत लहर असल में कांग्रेस के खिलाफ रही है।
राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमला करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, 'राजनीतिक नजरिए से उनकी समझ जीरो है, उनकी जानकारी जीरो है।'
'1967 के बाद से कांग्रेस सत्ता में नहीं लौटी'
सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के दावों का जवाब देते हुए उन राज्यों की ओर इशारा किया, जहां कांग्रेस दशकों से सत्ता में वापस नहीं लौट पाई है।
तमिलनाडु के बारे में सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, '1967 के बाद से कांग्रेस वहां सत्ता में नहीं लौटी है। उस समय राज्य में बीजेपी कोई बड़ी राजनीतिक ताकत भी नहीं थी।' त्रिवेदी ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में भी 1977 के बाद से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है।
चुनाव आयोग की सांख्यिकीय रिपोर्टों में राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों की सूची होती है और वे ऐतिहासिक चुनावी डेटा उपलब्ध कराती हैं, जिनके आधार पर ऐसी तुलनाएं की जा सकती हैं।
बीजेपी प्रवक्ता ने बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा का भी जिक्र किया और कहा कि 1990 के बाद बिहार में, 1989 के बाद उत्तर प्रदेश में और 1999 के बाद ओडिशा में कांग्रेस की कोई सरकार नहीं बनी है।
त्रिवेदी ने कहा, 'जब से पारदर्शी चुनाव होने लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे आ गए हैं और स्वतंत्र मीडिया का दौर शुरू हुआ है, तब से उनके लिए सत्ता में आना मुश्किल हो गया है।'
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