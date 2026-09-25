'1967 के बाद से सत्ता में नहीं लौटी कांग्रेस', चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत के दावों पर BJP का राहुल को जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि देश की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत की वजह से BJP के लिए 'एंटी-इनकंबेंसी' (सत्ता-विरोधी लहर) 'खत्म' हो गई है

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दावों पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया है। सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में कांग्रेस के चुनावी रिकॉर्ड का जिक्र किया।

'एंटी-इनकंबेंसी खत्म हो गई है' गुरुवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) को लेकर चल रहे विवाद के बीच राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि 'एंटी-इनकंबेंसी' का असर लगातार सरकारों पर तो पड़ सकता है, लेकिन BJP पर क्यों नहीं।

राहुल गांधी की बातों का जवाब देते हुए, बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता की चुनावी समझ पर ही सवाल उठाए और तर्क दिया कि लंबे समय से चली आ रही 'एंटी-इनकंबेंसी' की मजबूत लहर असल में कांग्रेस के खिलाफ रही है।