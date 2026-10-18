CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आर-पार के मूड में कांग्रेस, रामलीला मैदान में 1 नवंबर को महारैली की तैयारी

संजय मिश्र, नई दिल्ली। कांग्रेस चुनाव आयोग के विवादित एसआइआर के खिलाफ चल रहे विरोध आंदोलन को अपने संगठन को जगाने और उसकी ताकत बढ़ाने का जरिया भी बनाती दिख रही है।

सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के शुरू हुए अपने आंदोलन 'वोट बचाओ, देश बचाओ' के कार्यानवयन और जमीनी निगरानी के लिए पार्टी द्वारा 200 से अधिक एआइसीसी पर्यवेक्षकों को तैनात करने का फैसला इसका साफ संकेत है।

इस कदम से यह भी साफ है कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी 'वोट चोरी' के अपने दावे को लोगों के बीच ले जाने के लिए कांग्रेस अपने नेताओं और संगठन की सक्रिय भागीदारी जरूरी मान रही है।

कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन को गति दी

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राजधानी दिल्ली से लेकर राज्यों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में कांग्रेस नेताओं की सक्रियता और भागीदारी की पार्टी हाईकमान अपने स्तर पर रखी सीधी मानटिरिंग इसी ओर इशारा कर रहे हैं।

एसआइआर तथा सीईसी के विरूद्ध पार्टी का आंदोलन इस लिहाज से भी अहम है कि राजधानी दिल्ली में एक नवंबर को रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ अपनी बड़ी रैली में कांग्रेस के लिए भीड़ जुटाने की भी चुनौती है।

इस रैली में आइएनडीआइए गठबंधन के प्रमुख नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा और पार्टी बड़ी संख्या में तमाम राज्यों से उन लोगों को भी जुटाने का प्रयास करेगी जिनके नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से काटे गए हैं।