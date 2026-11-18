जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस ने लगातार बढ़ रही महंगाई से आम आदमी की जेब पर पड़ते भार पर चिंता जताते हुए सरकार की आर्थिक नीतियों पर निशाना साधा है।

पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस मुद्दे को उठाते हुए दावा किया कि खाने-पीने की वस्तुओं के दामों में हुई वृद्धि के आंकड़ों का हवाला देते हुए महंगाई पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने तथा आम लोगों को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की मांग की।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की तरक्की उनके भाषणों की लंबाई से नहीं बल्कि आम लोगों की थाली में मौजूद भोजन और उनकी जेब में बचे पैसों से मापी जाएगी। साथ ही आरोप लगाया कि 2014 में महंगाई कम करने का वादा किया लेकिन आज हालात है कि आम आदमी की थाली छोटी, जेब खाली और घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है।

महंगाई से जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में हुई वृद्धि के कुछ आंकड़े देते हुए खरगे ने एक्स पोस्ट में कहा कि आटा वर्ष 2014 में 21 रुपए से था जो अब बढ़कर 69 रुपए, अरहर दाल 75 से 180 रुपए, सरसो तेल 102 से 263 रुपए दूध 36 से 85 रुपए और चावल के दाम 29 से बढ़कर 71 रुपए पहुंच गए हैं।

अक्टूबर में खाद्य महंगाई 8.94 प्रतिशत और थोक महंगाई 12.29 प्रतिशत तक पहुंच गई है। खरगे ने कहा कि एक सर्वे के मुताबिक 61 प्रतिशत परिवारों का घरेलू जरूरतों पर मासिक खर्च पिछले साल से 20 फीसद से अधिक बढ़ गया है। 74 प्रतिशत लोगों को गैर-जरूरी खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है।