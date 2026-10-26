'RSS की ओर था इशारा', पीएम मोदी के पिता को लेकर की गई टिप्पणी पर खरगे के बचाव में आई कांग्रेस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ‘मोदी का बाप भी जाएगा’ वाली टिप्पणी को लेकर जारी विवाद के बीच रविवार को पार्टी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने उनका बचाव किया है। खेड़ा ने कहा कि खरगे का इशारा आरएसएस की ओर था।

उन्होंने दावा किया कि पटना में भाषण के दौरान एक भाजपा कार्यकर्ता ने पहले खरगे के दिवंगत पिता का अपमान किया था। जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘वैचारिक मार्गदर्शक’ यानी आरएसएस का जिक्र किया था। पवन खेड़ा ने क्या कहा? कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा, 'भाजपा रोज नई साजिशें रचती है। कुछ दिन पहले खरगे के भाषण के बाद शुद्धीकरण जैसी निंदनीय हरकत की गई। रविवार को बिहार में जब खरगे भाषण दे रहे थे, तब एक भाजपा कार्यकर्ता ने यह कहकर उनके पिता का अपमान किया कि आपके बाप भी आ जाएंगे तो मोदी नहीं जाएगा। इसके बाद खरगे ने मोदी के वैचारिक मार्गदर्शक यानी आरएसएस का जिक्र करते हुए कहा कि सिर्फ मोदी ही नहीं जाएंगे, आरएसएस भी जाएगा।'