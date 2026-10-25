'गुंडे-मवालियों की भाषा प्रयोग कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष', पीएम मोदी को लेकर खरगे के बयान पर बीजेपी का पलटवार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बयान दिया, जिस पर विवाद शुरू हो गया है। खरगे के बयान पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

बीजेपी ने एक्स पर कहा, 'कभी जिस भाषा को गुंडे-मवालियों से जोड़ा जाता था, आज कांग्रेस अध्यक्ष उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इनके युवराज इसी खीझ में कभी सड़क पर महिला पुलिसकर्मियों से गलत व्यवहार करते हैं, तो कभी अपने ही नेताओं से धक्का-मुक्की करते हैं। इनकी पूरी कार्यशैली माफिया प्रवृत्ति की हो गई है। यह राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि माफिया गैंग प्रतीत होती है।'