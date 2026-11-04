गुजरात: वंतारा में वैश्विक चिड़ियाघरों का सम्मेलन, वन्यजीव संरक्षण के लिए साझा डेटा पर जोर

डिजिटल डेस्क, जामनगर। अनंत अंबानी के वंतारा में ईएआरएजेडए वार्षिक सम्मेलन 2026 का समापन हो गया। चार दिवसीय इस सम्मेलन में 30 देशों के 98 संस्थानों के वन्यजीव विशेषज्ञ, पशु चिकित्सक, वैज्ञानिक और संरक्षण नेता शामिल हुए। भारत के 29 चिड़ियाघर संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

सम्मेलन का विषय था “वन्यजीव संरक्षण के लिए वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना”। इसमें सीमा पार संरक्षण कार्यक्रम, पशु कल्याण, वन्यजीव चिकित्सा, तकनीक, संकट प्रबंधन और जन भागीदारी पर चर्चा हुई। सम्मेलन का उद्घाटन 26 अक्टूबर को ग्रैमी अवॉर्ड विजेता संगीतकार रिकी केज के प्रदर्शन के साथ हुआ। वंतारा के सीईओ विवान करानी, ईएआरएजेडए की अध्यक्ष स्वेतलाना अकुलोवा, भारतीय विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर रमन सुकुमार और सेंट्रल जू अथॉरिटी के सदस्य सचिव डॉ. वी. क्लेमेंट बेन सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर इंडियन जू ईयरबुक, वॉल्यूम 11, 2026 का विमोचन भी किया गया।