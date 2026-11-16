बायोगैस के जनक डॉ. राम बक्स सिंह को श्रद्धांजलि, स्मारक डाक टिकट जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बायोगैस प्रौद्योगिकी के अग्रदूत और ‘आधुनिक बायोगैस के जनक’ के रूप में विख्यात दिवंगत डॉ. राम बक्स सिंह के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं।

डॉ. राम बक्स ने भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बायोगैस तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी योगदान दिया। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में उत्तर प्रदेश के अजीतमल में एशिया के पहले गोबर गैस अनुसंधान केंद्र की स्थापना एवं विकास में योगदान शामिल है।

स्मारक डाक टिकट 13 नवंबर को एक कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने जारी किए। इस अवसर पर ‘कम्प्लीट गाइड टू बायोगैस - रिन्यूएबल एनर्जी फ्राम वेस्ट: फीचरिंग द लेगेसी ऑफ डॉ. राम बक्स सिंह’ नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया।