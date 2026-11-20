डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोयला मंत्रालय को शुक्रवार को वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी के 16वें दौर में 18 ब्लाकों के लिए कुल 85 बोलियां मिलीं। हाल के दौरों में इसे सबसे कड़ी प्रतिस्पर्धाओं में से एक माना जा रहा है।

मंत्रालय ने बताया कि नामित प्राधिकरण ने बोलीदाताओं की मौजूदगी में ऑनलाइन बोलियों को डिक्रिप्ट कर इलेक्ट्रानिक तरीके से खोला। पारदर्शी प्रक्रिया के तहत पूरी कार्यवाही स्क्रीन पर लाइव दिखाई गई। 16वें दौर में 17 कोयला ब्लाकों के लिए 83 बोलियां मिलीं। इसके साथ शामिल 15वें दौर की दूसरी कोशिश में एक कोयला ब्लाक के लिए दो बोलियां प्राप्त हुईं।