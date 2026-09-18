तमिलनाडु के लाखों नवजात बच्चों को कब से मिलेगी सोने की अंगूठी? CM विजय ने तारीख का किया एलान 

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों को एक ग्राम सोने की अंगूठी गिफ्ट में देने की एक योजना शुरू करने जा रहे हैं। यह उनकी 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) सरकार के चुनावी वादों में से एक अहम वादा था।

'थाईमामन थंगा मोथिरम' (मामा की ओर से सोने की अंगूठी) योजना को आधिकारिक तौर पर 28 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, 22 जून या उसके बाद सरकारी अस्पतालों में पैदा हुए सभी बच्चे इस योजना के हकदार होंगे। इन विधानसभाओं में अभी नहीं शुरू होगी योजना चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, मुदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में, जहां उपचुनाव होने हैं, यह मुफ्त सोने की अंगूठी वाली योजना शुरू नहीं की जा सकती, क्योंकि राज्य सरकार ने इस योजना के लिए आयोग से मंजूरी नहीं ली है।

सूत्रों ने बताया कि राज्य को सिर्फ मुफ्तनाश्ता योजना के विस्तार के लिए ही चुनाव आयोग से मंजूरी मिली है।राज्य सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में लोगों का भरोसा बढ़ाना, अस्पताल में सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना और नवजात शिशु को मामा की ओर से सोना तोहफे में देने की तमिल परंपरा को निभाना है।

गोल्ड रिंग पर सरकार का क्या है कहना? सरकार के अनुसार, तमिलनाडु में हर साल लगभग 7.8 लाख बच्चों का जन्म होता है। लगभग 99.9 प्रतिशत डिलीवरी अस्पतालों में होती हैं, जिनमें से लगभग 4.2 लाख (53 प्रतिशत) सरकारी अस्पतालों में होती हैं।

सरकार का कहना है कि यह सुरक्षित डिलीवरी और स्वस्थ जन्म सुनिश्चित करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की अहम भूमिका को दिखाता है। यह योजना उन माताओं के नवजात शिशुओं के लिए है जो तमिलनाडु की स्थायी निवासी हैं और RCH आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ PICME पर रजिस्टर्ड हैं। हर अंगूठी का एक यूनिक सीरियल नंबर होगा और इसे छेड़छाड़-रोधी पैकेजिंग में दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि पहले चरण में 1.28 लाख अंगूठियां खरीदी जा चुकी हैं। कब होंगे तमिलनाडु में उपचुनाव? यह एलान 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनावों से पहले की गई है, जो TVK सरकार के लिए राजनीतिक रूप से अहम समय है। अभी विधानसभा की सात सीटें खाली हैं, और इनमें से दो सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों का सरकार की संख्या-शक्ति पर असर पड़ सकता है, क्योंकि वह बहुमत के करीब पहुंचने की कोशिश कर रही है। कब से बांटीं जाएंगी गोल्ड रिंग? 22 सितंबर से, अंगूठियां 107 हब के जरिए बांटी जाएंगी। आगे चलकर, पात्र नवजात शिशुओं को सरकारी अस्पताल से घर जाते समय सोने की अंगूठी मिलेगी। सरकार ने राज्य के बजट में इस योजना के लिए 755 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।