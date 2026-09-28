तमिलनाडु के सरकारी अस्पतालों में बच्चा पैदा होने पर मिलेगी सोने की अंगूठी, CM विजय ने की योजना की शुरुआत

डिजिटल डेस्क, मदुरै। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने राज्य के नवजात शिशुओं के लिए एक अनूठी योजना की शुरुआत की। सीएम ने मातृ-मामा स्वर्ण अंगूठी योजना की शुरुआत की।

इस योजना के तहत नवजात शिशुओं को 22-कैरेट की एक-ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी। इस योजना के शुरुआत के साथ ही सीएम ने चुनाव के दौरान किए अपने एक वादे को पूरा किया।

बच्चों को गोद में लेकर पहनाईं अंगूठी

मदुरै के सरकारी राजाजी अस्पताल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विजय ने स्वयं इस योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कुछ देर तक नवजात बच्चों को अपनी गोद में लिया और उनके साथ खेलते हुए उन्हें अंगूठियां गिफ्ट के तौर पर दीं।