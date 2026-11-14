न ट्रैफिक रोका, न बैरिकेडिंग लगाई... आम जनता के बीच से गुजर गया तमिलनाडु के CM विजय का काफिला

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। मुख्यमंत्री के काफिले से पहले आमतौर पर यातायात सेवाओं में बदलाव किया जाता है। ट्रैफिक रोक दिया जाता है या फिर रूट डायवर्जन किया जाता है, लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के काफिले के लिए यह बात देखने को नहीं मिली।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का काफिला भी निकला और आम जनता की आवाजाही भी जारी रही। सीएम विजय के काफिले का ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें आम जनता को रोके बिना मुख्यमंत्री का काफिला आगे बढ़ता नजर आ रहा है।

सीएम विजय के काफिले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों के मुख्यमंत्री की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स को सीएम का यह कदम काफी पसंद आ रहा है। ट्रैफिक रोके बिना गुजरा सीएम विजय का काफिला तमिलनाडु सीएम विजय के काफिले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक लेन में मुख्यमंत्री का पूरा काफिला गुजरता नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ आम जनता सड़क पर चलती नजर आती है।