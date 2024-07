'माता-पिता या ससुरालवालों के साथ बिताएं समय...', इस राज्य में अपनों के लिए मिलेंगी कर्मचारियों को छुट्टियां; सरकार का बड़ा एलान

सीएमओ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'सीएम सरमा के नेतृत्व में असम सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अपने माता-पिता या सास-ससुर के साथ समय बिताने के लिए 6 और 8 नवंबर, 2024 को विशेष आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है।"

The Assam Government, under the leadership of HCM Dr. @himantabiswa, has declared special casual leave for State Government employees on November 6 and 8, 2024, to spend time with their parents or parents-in-law.

This leave must be used solely for spending time with aging… pic.twitter.com/jZa6ZHPPCq— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) July 11, 2024