पीएम मोदी के मणिपुर जाने को लेकर सीएम बीरेन सिंह ने दिया बड़ा बयान, बोले- यहां अब शांति

प्रधानमंत्री के मणिपुर आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पीएम के आने या न आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। उन्होंने कहा, 'अभी मणिपुर में क्या किया जा रहा है- सुरक्षा उपाय, राहत कार्य, विकास, दोनों समुदायों (कुकी और मैतेई) के बीच शांति वार्ता। ये सब हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है।'

#WATCH | Manipur CM N Biren Singh says, "We adopted a resolution. In the wake of the current situation in Manipur, whatever is being done under the leadership of the Home Minister, of the Prime Minister, we have taken the resolution to review it and bring peace soon... There has… pic.twitter.com/rUYiE6lDbJ