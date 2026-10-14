16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क से CJP निकालेगी तिरंगा यात्रा, अभिजीत दिपके बोले- 'हो जाओ तैयार'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने शुक्रवार, 16 अक्टूबर को तिरंगा यात्रा निकालने का एलान किया है। अभिजीत दिपके ने दिल्ली में CP के सेंट्रल पार्क से तिरंगा यात्रा निकालने की बात कही है।

अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए ये भी अपील की कि जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते, वे अपने शहरों में तिरंगा यात्रा निकालें। अभिजीत दिपके का एलान- लहरा दो तिरंगा अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया यूजर्स को संबोधित करते हुए कहा, 'जैसा कि आप लोगों को पता है कि सौरव दास ओर आशुतोष रांका को सिर्फ तिरंगा लहराने के लिए जेल में डाला गया है।'

अभिजीत दिपके ने आगे कहा, 'तो मैं सभी देशभक्तों से, जो तिरंगे से प्यार करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे आप सभी सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस में तिरंगे के साथ आइए। CP पर हम तिरंगा लहराएंगे और यह बताएंगे कि तिरंगा लहराना कोई अपराध नहीं है।'