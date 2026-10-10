अभिजीत दीपके ने अजिंक्य शिंदे को सौंपी CJP आंदोलन की कमान, प्री-रिकॉर्डेड वीडियो में किया एलान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ होने वाले 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के प्रदर्शन से पहले बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है।

पहले तो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ-साथ सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया गया। ऐसे में जब सवाल उठा कि अब CJP आंदोलन की कमान किसके हाथों में होगी? तो प्री-रिकॉर्डेड वीडियो पोस्ट करते हुए अभिजीत दीपके ने बड़ा एलान कर दिया है।

अजिंक्य शिंदे संभालेंगे CJP आंदोलन की कमान बता दें कि गिरफ्तारी की आशंका को भांपते हुए अभिजीत दीपके ने शुक्रवार रात ही एक प्री-रिकॉर्डेड वीडियो शूट कर लिया था। पार्टी ने शनिवार को उस वीडियो को जारी करते हुए एलान किया कि जब तक अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका हिरासत में हैं, तब तक संगठन के प्रभारी अजिंक्य शिंदे जंतर-मंतर पर होने वाले इस प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे।

पीएम मोदी और अमित शाह पर लगाया आरोप गौर करने वाली बात यह भी है कि वीडियो में अभिजीत दीपके ने पहले ही कह दिया था कि वे इस विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली आ रहे हैं और गिरफ्तारी का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

वीडियो में दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया था कि सरकार सुरक्षा पाबंदियों का इस्तेमाल करके लोगों को इस आंदोलन में शामिल होने से रोकने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में भारी सुरक्षा और पुलिस का कड़ा पहरा गौरतलब है कि CJP के इस प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत कम से कम 1500 लोगों को हिरासत में ले लिया है।