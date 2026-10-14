'अभिजीत दीपके को अमेरिका से मिल रही फंडिंग', US सिंगर ने CJP को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और अभिजीत दीपके (Abhijeet Dipke) को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करके अभिजीत दीपके को अमेरिका से फंडिंग मिलने का आरोप लगाया है।

मैरी मिलबेन ने लिखा,'भारत के सभी युवा देशभक्तों के लिए यह चुप रहने का समय नहीं है। अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को अमेरिका से फंडिंग मिल रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में आपके भविष्य के खिलाफ है। डरो मत, मेरे युवा देशभक्तों।'

आपके प्रधानमंत्री झुकने वाले नहीं- मैरी मिलबेन 'आपके प्रधानमंत्री, जिन्होंने 25 साल तक भारत की सेवा ही है, 12 साल प्रधानमंत्री के तौर पर और लगातार तीन बार चुने गए, वे मेरे देश की विघटनकारी ताकतों के सामने झुकने वाले नहीं हैं।'

डोनर्स का दुनिया भर में एक ही पैटर्न- मैरी मिलबेन उन्होंने कहा कि इन चुनिंदा डोनर्स का दुनिया भर में एक ही पैटर्न है, कंजर्वेटिव ग्लोबल लीडर्स को निशाना बनाना, उस देश से अमेरिका में पढ़े लिखे व्यक्ति को ढूंढना, उन्हें कट्टरपंथी बनाना, उन्हें वापस उनके देश भेजना और उन्हें अफरा-तफरी और तबाही मचाने के लिए फंड देना। इनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने देश के विकास और शासन पर असर जरूर डाला है।