2 साल का समय और नया डिजिटल पैटर्न, कैसी होगी CISF जवानों की नई यूनिफॉर्म?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) ने पूरे बल के लिए एक नई डिजिटल लाइटवेट फील्ड कांबैट ड्रेस (एलएफसीडी) पेश की है। इसे चरणों में लागू किया जाएगा और मौजूदा यूनिफॉर्म से पूरी तरह नई यूनिफॉर्म में बदलने के लिए एक अक्टूबर 2028 तक, यानी दो साल का समय दिया गया है।

बदलाव की अवधि के दौरान, सीआईएसएफ के लगभग 2,00,000 कर्मी अपनी मौजूदा यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। नई यूनिफॉर्म के कपड़े में 80 प्रतिशत सूती (काटन) और 20 प्रतिशत पालिएस्टर का मिश्रण है, जो पहले के 50:50 के अनुपात की जगह लेगा। सीआईएसएफ देश भर में हवाई अड्डों, दिल्ली मेट्रो और सरकारी इमारतों जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

एलएफसीडी के लिए नए डिजिटल कैमोफ्लाज पैटर्न को लागू करने के साथ, यह कहा गया है कि अब से एलएफसीडी कपड़े की सार्वजनिक खरीद केवल इसी नए स्वीकृत डिजिटल कैमोफ्लाज पैटर्न के लिए ही की जाएगी। नए पैटर्न वाला एलएफसीडी कपड़ा किसी कर्मी को तभी दिया जाएगा, जब पहले से दिए गए कपड़े की निर्धारित अवधि पूरी हो चुकी हो।