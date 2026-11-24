डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। चीन अरुणाचल प्रदेश के पास यारलुंग त्सांगपो पर 60 गीगावाट की मेडोग जलविद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कर रहा है। ये निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर चल रहा है और काफी आगे बढ़ चुका है। इस बात का खुलासा आईआईटी दिल्ली के एफआईटीटी में इनक्यूबेट हुए एक भारतीय जियोस्पेशियल एआई डीप टेक स्टार्टअप द्वारा किए गए सैटेलाइट इमेजरी के नए विश्लेषण में हुआ है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में अर्थसेंस लैब्स के सार्वजनिक मूल्यांकन के हवाले से बताया गया कि मुख्य बांध स्थल से पूरे के पूरे गांवों को हटा दिया गया है, नदी का रुख मोड़ने का काम साफ दिखाई दे रहा है और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास भारी औद्योगिक ढांचा खड़ा किया गया है।

क्यों महत्वपूर्ण है ये निष्कर्ष ये निष्कर्ष भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भारत ने अरुणाचल प्रदेश में 11,200 मेगावाट की सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा है। परियोजना से जुड़े लोगों का कहना है कि एसयूएमपी का उद्देश्य चीनी परियोजना के कारण नदी के निचले बहाव पर पड़ने वाले असर को कम करना है।

यह चीनी परियोजना मैकमोहन रेखा के करीब अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अर्थसेंस की रिपोर्ट के अनुसार, सुरंग का निकास मेडोग काउंटी के आगे सीमा के पास स्थित है। सियांग नदी पर प्रस्तावित एसयूएमपी भारत में नदी के बहाव की दिशा में आगे स्थित होगा, जो सियांग, अपर सियांग और ईस्ट सियांग जिलों से होकर गुजरेगा। परियोजना को पेश करने वालों का अनुमान है कि इसके प्रस्तावित जलाशय में नौ अरब क्यूबिक मीटर पानी जमा हो सकेगा।

यह चीनी परियोजना दक्षिण-पूर्वी तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी के निचले हिस्से पर बनने वाला एक बहु-संरचना बांध सिस्टम होगा। रिपोर्ट के अनुसार, इसमें नदी के मशहूर ग्रेट यू-बेंड से होकर गुजरने वाली एक सुरंग और नदी के भारत में प्रवेश करने से पहले कई पावर स्टेशन व आउटलेट शामिल होंगे।

रिपोर्ट में चार जगहों और संपत्तियों का जिक्र रिपोर्ट में चार महत्वपूर्ण जगहों और संपत्तियों का जिक्र है। मेनलिंग कस्बे के पास एक बड़ा बांध, जहां जुलाई 2025 के बाद बड़े पैमाने पर काम शुरू हो गया है।

एक निचला बांध, जो संभवतः पाई कस्बे के पास है।

नामचा बरवा पर्वत से होकर गुजरने वाली एक सुरंग

और भारत-चीन सीमा के पास मेडोग काउंटी के आगे (नदी के बहाव की दिशा में) एक सुरंग का निकास, जहां भी काम शुरू हो चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है, "सुरंग के निकास क्षेत्र में विकास कार्य, शिलान्यास समारोह से पहले ही शुरू हो चुके हैं।" इस परियोजना की योजना 1.2 ट्रिलियन युआन (लगभग 168 अरब डॉलर) की अनुमानित लागत से पांच कैस्केड स्टेशनों के रूप में बनाई गई है।

रिपोर्ट में और क्या खुलासा हुआ? रिपोर्ट के अनुसार, इसमें लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में नदी की 2,000 मीटर से अधिक की गिरावट का लाभ उठाने के लिए करीब 40 किलोमीटर लंबी सुरंगों का इस्तेमाल किया जाएगा। जुलाई 2025 की तस्वीरों पर आधारित अर्थसेंस लैब्स के अध्ययन से पता चला कि प्रस्तावित मेनलिंग हाई डैम वाली जगह पर गांव और खेत मौजूद थे। इसमें कहा गया है कि दिसंबर 2025 तक गांवों को खाली करा लिया गया था, खेतों को हटा दिया गया और मिट्टी का काम शुरू हो गया।

अगस्त 2026 की तस्वीरों में नदी का रुख मोड़ने का काम पूरे गांवों को दूसरी जगह बसाने और उत्तरी किनारे पर नई सड़कें, अस्थायी आवास तथा कार्यालय की इमारतें बनने के संकेत मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य निष्कर्ष यह है कि जुलाई 2025 के बाद साइट की सफाई और मिट्टी का काम होगा और उसके बाद अगस्त 2026 तक नदी के बहाव को मोड़ने का काम किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बताया है कि प्रस्तावित एसयूएमपी जलाशय से भारत को नदी के निचले बहाव पर बेहतर नियंत्रण मिलने की उम्मीद है। इसकी भंडारण क्षमता लगभग 9.2 बिलियन क्यूबिक मीटर है। खांडू ने कहा था कि सियांग जलाशय की क्षमता चीन की परियोजना के बताए गए 5.2 बीसीएम से अधिक है। यह नदी के बहाव को नियंत्रित करने, ऊपरी इलाकों से पानी के बहाव में अचानक होने वाले बदलावों से निपटने और कम पानी वाले मौसम में पानी की उपलब्धता बनाए रखने में मदद करेगा।

खांडू ने चीन के साथ बाध्यकारी जल-बंटवारे संधि और पारदर्शी डेटा-साझाकरण व्यवस्था के अभाव को बार-बार एक बड़ी कमजोरी के रूप में उठाया है। एसयूएमपी परियोजना का जमीनी स्तर पर विरोध और भी तीव्र हो गया है। आदि समुदायों ने विस्थापन, भूमि और आजीविका संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को याचिका सौंपी है। पूर्व-व्यवहार्यता सर्वेक्षण को लेकर तनाव बढ़ने पर प्रस्तावित स्थल के पास केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए गए। अक्टूबर में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी थी।