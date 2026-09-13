भारत का दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है चीन, दोनों देशों के बीच क्या खरीदा-बेचा जाता है? पूरी डिटेल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसमें दोनों देशों के बीच व्यापार और बढ़ते व्यापार घाटे पर भी चर्चा हुई। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है।

दोनों देशों के बीच व्यापार की मौजूदा स्थिति को आंकड़ों में समझें व्यापार कितना बढ़ाकुल व्यापार: 2024-25 में 118.39 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 127.7 अरब डॉलर हो गया।

बढ़ोतरी: एक साल में व्यापार में करीब 7.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

व्यापार घाटा: 2024-25 के 85 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 99.19 अरब डॉलर हो गया। पिछले कुछ वर्षों में व्यापार घाटा लगातार बढ़ा है:

2023-24 : 83.2 अरब डॉलर

2022-23 : 73.3 अरब डॉलर

2021-22 : 44 अरब डॉलर

2020-21 : 48.64 अरब डॉलर

2019-20 : 53.56 अरब डॉलर भारत चीन को क्या बेचता है? चीन को भारत का निर्यात 2024-25 के 14.25 अरब डॉलर से 36.62 प्रतिशत बढ़कर 2025-26 में 19.47 अरब डॉलर हो गया। भारत के कुल निर्यात में चीन की हिस्सेदारी भी 3.2 प्रतिशत से बढ़कर 4.4 प्रतिशत हो गई।

चीन से भारत क्या मंगाता है? 2025 में चीन से भारत के आयात में करीब 98.5 प्रतिशत हिस्सा औद्योगिक उत्पादों का था।इलेक्ट्रानिक्स, मशीनरी, कंप्यूटर और आर्गेनिक केमिकल मिलकर करीब 66 प्रतिशत आयात के लिए जिम्मेदार रहे। इन चार श्रेणियों का आयात करीब 82.6 अरब डॉलर का रहा।