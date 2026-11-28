जेएनएन, जशपुरनगर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में मतांतरण के विरुद्ध आदिवासी समाज की सक्रियता बढ़ने लगी है। अपनी संस्कृति, परंपरा और धार्मिक पहचान को लेकर ग्रामीण अब संगठित होकर आवाज उठा रहे हैं।

ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पारित कर मिशनरियों से जुड़े लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। क्षेत्र के चार गांवों के बाद अब जिला मुख्यालय के समीप स्थित जबला गांव में भी इस संबंध में सूचना बोर्ड लगाया गया है।

ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर गांव में फादर, पास्टर और सिस्टर के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे चोटी वाले आदिवासी हैं। न तो वे स्वयं मतांतरण करेंगे और न ही गांव में किसी को मतांतरण कराने देंगे।

ग्राम सभा में उपस्थित जनपद पंचायत जशपुर के अध्यक्ष गंगाराम भगत ने बताया कि यहां ग्रामीणों ने मतांतरण रोकने के उद्देश्य से ग्राम सभा आयोजित कर प्रस्ताव पारित किया है। इससे पहले सोगड़ा, चड़िया, डुमरटोली और टेम्पू गांव में भी ग्रामीण इस तरह का प्रतिबंध लगा चुके हैं। आदिवासी समाज अपनी संस्कृति और परंपराओं को लेकर जागरूक हो रहा है। मतांतरण के विरुद्ध यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। पेसा एक्ट के तहत ग्रामीणों का अधिकार जशपुर विधायक रायमुनि भगत ने कहा कि पेसा एक्ट के तहत अधिसूचित क्षेत्र के गांवों के निवासियों को अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का अधिकार है। जबला में भी इसी अधिकार के तहत ग्राम सभा आयोजित कर प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके माध्यम से गांव में मतांतरण के उद्देश्य से चंगाई सभा और प्रार्थना सभा के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।