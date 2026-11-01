छत्तीसगढ़: बीजापुर से दुर्ग जा रही यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त, महिलाओं और बच्चे समेत पांच घायल
बीजापुर से दुर्ग जा रही मनीष ट्रेवल्स की यात्री बस शनिवार रात नेलसनार थाना क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पाण्डेमुर्गा ...और पढ़ें
HighLights
नेलसनार थाना क्षेत्र के पाण्डेमुर्गा मोड़ पर रात 10 बजे हुई दुर्घटना
घायलों में तीन महिलाएं और दो बच्चे शामिल, अस्पताल में चल रहा उपचार
जेएनएन, बीजापुर। बीजापुर से दुर्ग जा रही मनीष ट्रेवल्स की यात्री बस शनिवार रात नेलसनार थाना क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
पाण्डेमुर्गा मोड़ के पास रात करीब 10 बजे हुए हादसे में बस सवार पांच यात्री घायल हो गए। इनमें तीन महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नेलसनार पहुंचाया गया।
घटना की सूचना मिलते ही भैरमगढ़ और नेलसनार से सुरक्षा बलों की टीमें मौके पर पहुंचीं। जवानों ने राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करते हुए घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई। साथ ही मौके पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई।
पुलिस के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त बस मनीष ट्रेवल्स की थी, जिसका पंजीयन क्रमांक सीजी 07-9655 है। हादसे के कारणों की विस्तृत जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता ने घटना की पुष्टि की है।