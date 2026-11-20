जेएनएन, रायपुर। जांच में पता चला कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की 24 सड़कों के लिए 19.17 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया है। विभागीय रिकार्ड में सड़कें पूरी बताई गई थीं, जबकि मौके पर निर्माण अधूरा मिला है।

कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुई इस गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने तीन कार्यपालन अभियंता, छह सहायक अभियंता और चार उप अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। यानी ग्राम सड़क योजना में 19 करोड़ से ज्यादा की धांधली में कुल 13 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। वहीं, 15 ठेकेदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से पांच ठेकेदारों से करीब 5.50 करोड़ रुपये की वसूली की जाएगी।

जवाब नहीं देने या राशि जमा नहीं करने पर संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि विभागीय ऑनलाइन रिकार्ड में 218 किमी मिट्टी कार्य दर्ज था, जबकि मौके पर जांच में मात्र 116 किमी में ही काम मिला।