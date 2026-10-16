मध्यप्रदेश: छतरपुर में रेप के आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस कांस्टेबल को काटा, निकला HIV पॉजिटिव

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश के छतरपुर में जब पुलिस रेप के आरोपी को पकड़ने गई, तब उसने उसने एक पुलिस कांस्टेबल के हाथ पर काट लिया। इस घटना के बाद पुलिसकर्मी एक अजीब और चिंताजनक स्थिति में आ गए।

आरोपी का मेडिकल टेस्ट कराने पर पता चला कि वह HIV पॉजिटिव है। पुलिस कांस्टेबल को खून बहने के कारण तुरंत सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में इलाज और जांच के लिए भेज दिया गया।

मेडिकल टेस्ट में आरोपी HIV+

मध्यप्रदेश के छतरपुर में यह घटना बुधवार को बक्सवाहा थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक आरोपी, जिसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है, इलाके में छिपा हुआ है।

गिरफ्तारी से बचने और भागने की कोशिश में, आरोपी ने पुलिस कांस्टेबल के हाथ पर काट लिया। हालांकि, पुलिस ने उसे काबू कर लिया और गिरफ्तार कर लिया, जबकि घायल कांस्टेबल को तुरंत सागर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया।

गिरफ्तारी के बाद, आरोपी का रूटीन मेडिकल टेस्ट कराया गया। लेकिन, मेडिकल जांच के नतीजों ने सबको चौंका दिया, क्योंकि आरोपी का ब्लड टेस्ट HIV पॉजिटिव आया।

सूत्रों के मुताबिक, इस रिपोर्ट के बाद पुलिसकर्मियों के बीच यह डर है कि कहीं आरोपी से कांस्टेबल में भी यह वायरस न फैल गया हो।

SP रजत सकलेचा ने बताया कि अस्पताल भेजने से पहले कांस्टेबल के घाव पर प्राथमिक उपचार किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी के ब्लड टेस्ट से पुष्टि हुई है कि वह HIV संक्रमित है।

छतरपुर पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि आरोपी किसी दूसरे मामले के सिलसिले में इलाके में मौजूद है। उसे पकड़ने के लिए एक टीम भेजी गई, लेकिन भागने की कोशिश में उसने कांस्टेबल पर हमला कर दिया और उसे काट लिया।