SIR प्रक्रिया के दुरुपयोग को लेकर दिग्विजय पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, फॉर्म-6 में अतिरिक्त शर्त जोड़ने की वैधता को दी चुनौती

राज्य ब्यूरो, भोपाल। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया और मतदाता पंजीयन से जुड़े नियम को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर चुनाव आयोग की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने और मतदाताओं के अधिकार प्रभावित करने का आरोप लगाया है। याचिका को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है।

SIR प्रक्रिया पर उठाए सवाल भोपाल में गुरुवार को पत्रकारवार्ता में यह जानकारी देते हुए दिग्विजय ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोग में अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सलाह और जानकारी के बिना कई निर्णय लिए गए। ईआरओ के अधिकारों में हस्तक्षेप कर ईसीआईनेट के माध्यम से आंकड़ों में बदलाव रोकने की कार्रवाई की गई। साथ ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए निर्धारित फॉर्म-6 में अतिरिक्त घोषणा जोड़े जाने की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं। कहा कि यही सवाल याचिका में उठाए गए हैं।