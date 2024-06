Indigo Bomb Threat: इंडिगो की चेन्नई-मुंबई फ्लाइट में मिली बम की धमकी, विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग; सभी 172 यात्री सुरक्षित

सूत्रों के अनुसार, विमान को सुबह करीब 8.45 बजे इमरजेंसी लैंड किया गया और सबी यात्रियों को विमान से उतारा गया। बता दें कि पिछले एक हफ्ते में इंडिगो की फ्लाइट से जुड़ी यह दूसरी ऐसी घटना है। 28 मई को दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम होने की कथित धमकी मिली थी।

सूत्र ने बताया कि शनिवार को चेन्नई-मुंबई रूट पर उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E5314 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जब पायलट ने मुंबई एटीसी को विमान में बम होने की कथित धमकी की सूचना दी थी।'

IndiGo issues a press statement - IndiGo flight 6E 5314 operating from Chennai to Mumbai had received a bomb threat. Upon landing in Mumbai, the crew followed protocol and the aircraft was taken to an isolation bay as per security agency guidelines. All passengers have safely… pic.twitter.com/sdgH9ZrgRx— ANI (@ANI) June 1, 2024