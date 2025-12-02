एयरपोर्ट्स पर चेक-इन सिस्टम ठप, कई फ्लाइट्स में देरी; एअर इंडिया ने बयान किया जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मंगलवार शाम कई एयरपोर्ट्स पर चेक-इन सिस्टम अचानक प्रभावित हो गया, जिससे कई एयरलाइंस की उड़ानों में देरी हुई। एअर इंडिया ने बताया कि यह समस्या एक थर्ड-पार्टी सिस्टम में आई गड़बड़ी के कारण हुई थी।

एअर इंडिया ने एक्स पर लिखा कि उनकी टीम यात्रियों को सुगम चेक-इन दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। हालांकि सिस्टम धीरे-धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन कुछ उड़ानों पर देरी का असर बना रहा। एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी कि वे एयरपोर्ट निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर चेक करें और सफर के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय रखें।

एअर इंडिया ने देर रात अपडेट दिया कि चेक-इन सिस्टम अब पूरी तरह सामान्य है और उड़ानें तय समय पर चल रही हैं। एक सूत्र ने NDTV को बताया कि समस्या करीब 45 मिनट चली, जिसके बाद इसे ठीक कर लिया गया।

एअर इंडिया ने कहा, "थर्ड-पार्टी सिस्टम पूरी तरह बहाल हो चुका है। सभी एयरपोर्ट्स पर चेक-इन सामान्य है और हमारी सभी फ्लाइट्स तय समय के अनुसार चल रही हैं। हम यात्रियों का धन्यवाद करते हैं।" इससे पहले एअर इंडिया ने बताया था कि सिस्टम में दिक्कत के कारण कई एयरलाइंस की उड़ानों पर असर पड़ा है और कुछ फ्लाइट्स में देरी हो सकती है।

इंडिगो की उड़ानों में देखी गई देरी इंडिगो की कुछ उड़ानों में भी देरी देखी गई, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह ऑपरेशनल कारणों से था। तकनीकी धीमापन Amadeus सॉफ्टवेयर से जुड़ा बताया गया। यह वही सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग एयरलाइंस बुकिंग, रिजर्वेशन, इन्वेंट्री और डिपार्चर कंट्रोल के लिए करती हैं। यह एयरलाइन इंडस्ट्री में काफी इस्तेमाल होता है।