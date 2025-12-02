यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़, Air India के विमान ने बिना सुरक्षा सर्टिफिकेट के 8 बार भरी उड़ान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विमान यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ का मामला सामने आने के बाद विमानन नियामक डीजीसीए ने एअर इंडिया के खिलाफ जांच शुरू की है। एअर इंडिया के ए320 नियो विमान ने एयरवर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट (एआरसी) सर्टिफिकेट के आठ बार उड़ान भरी थी।

एअर इंडिया ने गलती मान ली है। सभी सुरक्षा और रखरखाव मानदंड पूरे करने वाले विमानों को प्रत्येक साल एआरसी सर्टिफिकेट दिया जाता है। विमानों के संचालन के लिए एआरसी आवश्यक होता है। विमानों के रिकार्ड की पूरी समीक्षा के बाद एआरसी जारी किया जाता है।

एयरलाइन ने डीजीसीए को किया सूचित एयरलाइन ने 26 नवंबर को डीजीसीए को सूचित किया कि वैधता अवधि समाप्त हो चुके एआरसी के साथ आठ क्षेत्रों में ए320 विमान का संचालन किया गया। इसके बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने संबंधित कर्मचारियों को जांच पूरी होने तक डि-रोस्टर कर दिया है। इसका मतलब है कि इन कर्मचारियों को उड़ान संचालन से हटा दिया गया है।

डीजीसीए ने शुरू की जांच डीजीसीए के निर्देश पर एअर इंडिया भी अपनी कमियों की पहचान करने और भविष्य में ऐसी विफलताओं को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय लागू करने के लिए आंतरिक जांच कर रही है। एअर इंडिया ने इस घटना पर मंगलवार को अफसोस जताया। बयान में डीजीसीए ने कहा, जांच शुरू की है और विमान को ग्राउंड करने का निर्देश दिया है। एएआरसी प्रक्रिया प्रगति पर है, और संबंधित कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से जांच के दौरान डि-रोस्टर किया गया है।