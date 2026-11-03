केंद्र का 'खेत बचाओ अभियान', 50 लाख किसानों तक पहुंचने का रखा लक्ष्य

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने खेत बचाओ अभियान (केबीए )-रबी 2026 शुरू किया है। यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जो 22 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगा।

इस अभियान का उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, उर्वरकों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। इसके तहत 700 जिलों और 50 हजार गांवों के लगभग 50 लाख किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है।