केंद्र का 'खेत बचाओ अभियान', 50 लाख किसानों तक पहुंचने का रखा लक्ष्य
केंद्र सरकार ने 'खेत बचाओ अभियान' (रबी 2026) शुरू किया है, जिसका लक्ष्य 22 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 50 लाख किसानों तक पहुंचना है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने खेत बचाओ अभियान (केबीए )-रबी 2026 शुरू किया है। यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जो 22 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगा।
इस अभियान का उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, उर्वरकों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। इसके तहत 700 जिलों और 50 हजार गांवों के लगभग 50 लाख किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है।
इस अभियान का उद्देश्य पोषक तत्वों के असंतुलित इस्तेमाल, मिट्टी में जैविक तत्वों की कमी, खेती की बढ़ती लागत और प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण जैसी समस्याओं का समाधान करना है।
साथ ही यह प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और संसाधनों के कुशल उपयोग को भी बढ़ावा देता है। इसकी एकीकृत कार्ययोजना में किसानों के बीच जागरूकता फैलाना, उनकी क्षमता बढ़ाना और डिजिटल माध्यमों से उन तक पहुंचना शामिल है, ताकि खेती के बेहतर तरीकों को अपनाया जा सके। इस अभियान के लिए 4,150 टीमें बनाई गई हैं।