केंद्र ने खारिज किया कर्नाटक में पेट्रोल में ज्यादा एथनॉल मिलाने का दावा, कहा- सभी सैंपल पास

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक में बीते कुछ दिनों से पेट्रोल और एथनॉल खूब चर्चा में है। इसकी वजह है कि हाल ही में राज्य के कुछ पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल में तय सीमा से ज्यादा एथनॉल 26 से 31 प्रतिशत तक मिलाने की खबरें सामने आई थीं।

ऐसे में जब चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ तब केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। सरकार ने शनिवार को इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि इससे संबंधित सभी सैंपल पास हो गए हैं।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने क्या कहा? मामले में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ किया है कि देश भर में चल रहे गुणवत्ता जांच अभियान के तहत कर्नाटक से लिए गए सभी 56 सैंपल तय मानकों पर पूरी तरह खरे उतरे हैं।

जानिए क्या थी रिपोर्ट? बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि कर्नाटक के पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले पेट्रोल में 26% से 31% तक एथनॉल मिलाया जा रहा है, जो तय सीमा से बहुत ज्यादा है।

अब पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक, देश की तीनों प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) द्वारा सप्लाई किया जाने वाला E20 पेट्रोल 20% एथनॉल मिला पेट्रोल पूरी तरह ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) के नियमों (IS 17021) का पालन करता है।

क्या कहते हैं जांच के आंकड़े? इस बात को ऐसे समझिए कि देश भर के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 893 सैंपल इकट्ठा किए गए थे, और ये सभी गुणवत्ता के मानकों पर सही पाए गए। कर्नाटक के 56 सैंपलों में भी एथनॉल की मात्रा बिल्कुल सही यानी 19% से 20% के बीच पाई गई।

जांच के तरीकों पर उठाए गए सवाल उधर, तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने कर्नाटक में अक्टूबर 2026 के दौरान अपनाए गए सैंपलिंग और टेस्टिंग के तरीकों पर सवाल उठाए हैं। कंपनियों का कहना है कि जो तरीके अपनाए गए, वे तय कानूनी और तकनीकी प्रक्रियाओं के मुताबिक नहीं थे। उन्होंने सच्चाई सामने लाने के लिए संयुक्त रूप से सैंपल लेने और तय मानकों के तहत स्वतंत्र जांच की मांग की है।