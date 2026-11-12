तमिलनाडु में दीवाली के दिन कई हत्याओं के बाद गृह मंत्रालय सख्त, सीएम विजय से कानून-व्यवस्था पर मांगी रिपोर्ट

आईएएनएस, चेन्नई। दीपावली के अवसर पर हत्या की कई घटनाओं और जोसेफ विजय सरकार पर विपक्ष के बढ़ते हमलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कथित तौर पर तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र वी. अर्लेकर से राज्य की कानून-व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी है।

समझा जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा मांगी गई रिपोर्ट में हाल की हिंसक घटनाओं और शांति बनाए रखने के लिए राज्य प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों का ब्योरा मांगा गया है। राज्यपाल 13 नवंबर को नई दिल्ली जाने वाले हैं। द्रमुक और अन्नाद्रमुक समेत विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि तमिलनाडु में हत्याएं बढ़ रही हैं। उनका दावा है कि अकेले दीपावली के दिन 10 से अधिक हत्याएं हुईं। दूसरी तरफ, राज्य सरकार का कहना है कि दीपावली के दिन आठ हत्याएं दर्ज की गईं।