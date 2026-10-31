'देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए', CEC महाभियोग कार्यक्रम में राहुल गांधी के तीखे तेवर; क्या-क्या बोले?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को CEC महाभियोग कार्यक्रम के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर बहुत बड़ा हमला बोला है।

इंडी ब्लॉक के एक मॉक पार्लियामेंट के समापन भाषण में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। अपने बयान में राहुल ने कहा कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए।

आइए राहुल गांधी के आज के भाषण की बड़ी बातों पर एक नजर डालते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त पर देशद्रोह और महाभियोग की मांग मॉक संसद के समापन भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सिर्फ महाभियोग ही नहीं चलना चाहिए, बल्कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा भी चलना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के पास इसके पुख्ता सबूत हैं और ज्ञानेश कुमार अपने पद पर टिक नहीं पाएंगे।

'2024 का लोकसभा चुनाव अवैध था' राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 13.3 करोड़ मतदाताओं यानी हर 7 में से 1 भारतीय, करीब 15% के नाम सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि पिछले लोकसभा चुनाव में हार-जीत का अंतर सिर्फ 3% वोटों का था।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अगर 15% वोटर ऐसे थे जिन्हें वोट नहीं देना चाहिए था या जिनके नाम अब हटाए गए हैं, तो इसका मतलब है कि 2024 का चुनाव अवैध तरीके से जीता गया और भाजपा के सांसद अवैध रूप से संसद में पहुंचे।

अधिकारियों को चेतावनी- सुरक्षा नहीं बचा पाएगी अपने भाषण में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सिस्टम की आड़ में नहीं छिप सकते। उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार या उनके नीचे के 5-7 अधिकारी यह सोचते हैं कि उन्हें कोई कानूनी इम्युनिटी सुरक्षा बचा लेगी, तो वे गलतफहमी में हैं। वे हमारे पहले निशाने पर हैं।

एजेंसियों के दुरुपयोग पर हमला राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह सीबीआई (CBI), ईडी (ED) और देश की बाकी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है और चुनावों को प्रभावित कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मनमानी को बर्दाश्त नहीं करेगा और यह सब कुछ एक अस्थायी दौर है जो जल्द खत्म होगा।