CBSE कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी, 16 फरवरी से शुरू होंगे एग्जाम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2027 में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी की है। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होंगी।

कक्षा 10वीं बोर्ड की डेट शीट (Class 10th Board Date Sheet)

कक्षा 12वीं बोर्ड की डेट शीट (Class 12th Board Date Sheet)

यह भी पढ़ें- 'पुरानी नियुक्तियां सुरक्षित, लंबित मामलों की होगी समीक्षा', OBC क्रीमी लेयर मामले में 'सुप्रीम' फैसला