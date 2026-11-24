डिजिटल डेल्क, नई दिल्ली। सीबीआई ने कजाकिस्तान से एक ऐसे हत्या के आरोपित को वापस लाने में सफलता पाई है, जिसकी हरियाणा पुलिस को तलाश थी।

एक अधिकारी ने बताया कि 2025 के एक हत्या के मामले में वांछित आशीष कुमार को, उसके खिलाफ जारी इंटरपोल रेड नोटिस के बाद कजाकिस्तान के अल्माटी हवाई अड्डे पर देखा गया और उसे भारत वापस लाया गया।

हरियाणा पुलिस ने सोमवार को उसे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा, "यह व्यक्ति हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज हत्या के एक मामले में वांछित था।

यह घटना नवंबर 2025 में हुई थी, जब एक शादी समारोह के दौरान एक शख्स और आरोपित के बीच विवाद हो गया था।

इसके बाद, जब वह कार्यक्रम स्थल से लौट रहा था, तब आरोपित ने अपने साथियों के साथ मिलकर रास्ते में उसकी गाड़ी को जानबूझकर रोका और उस पर बेरहमी से हमला किया। हमले में पीड़ित को जानलेवा चोटें आईं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई।"

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)