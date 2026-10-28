रिश्वतखोरी मामले में राष्ट्रीय अभिलेखागार के पूर्व अभिलेखपाल को तीन साल की सजा, CBI कोर्ट ने लगाया जुर्माना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अहमदाबाद की सीबीआई अदालत ने बुधवार को राष्ट्रीय अभिलेखागार के जयपुर स्थित रिकॉर्ड केंद्र के तत्कालीन अभिलेखपाल सतधारी लाल साहू को रिश्वतखोरी के मामले में तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उन पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सीबीआई ने 26 दिसंबर 2012 को शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। आरोप था कि सतधारी लाल साहू ने आधिकारिक अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध कराने के बदले 15 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। ये दस्तावेज राजकोट के सर्वेक्षण से संबंधित पुराने सीआरओ रिकॉर्ड और ब्रिटिश कालीन भूमि अभिलेखों की एक फाइल से जुड़े थे।