चोरों पर भारी पड़ी भैंस की वफादारी: 18 किलोमीटर चलने के बाद सीधे मालिक के घर पहुंची, एक चोर गिरफ्तार

जेएनएन, शिवपुरी। मध्य प्रदेश में भैंस चोरी का एक दिलचस्प मामला सामने आया है। शिवपुरी जिले के ग्राम माढ़ा गणेशखेड़ा से दो चोर एक भैंस और उसकी पड़िया को चुराकर ले जा रहे थे।

भैंस 18 किलोमीटर तक चुपचाप उनके साथ चलती रही, लेकिन जैसे ही उसे अपना गांव झंडी दिखा, उसने ऐसा दांव खेला कि दोनों चोरों की सारी चाल धरी रह गई।

भैंस भागकर सीधे अपने मालिक के घर पहुंच गई और पीछे-पीछे आए चोरों को ग्रामीणों से पकड़वा दिया। अब पूरे इलाके में इस ‘समझदार भैंस’ की चर्चा हो रही है।

झंडी गांव निवासी अरविंद लोधी ने अपनी भैंस को तीन महीने पहले अपनी ससुराल माढ़ा गणेशखेड़ा में ससुर के यहां छोड़़ा था।

पांच नवंबर को बाइक सवार दो चोर पहुंचे और भैंस-पड़िया को हांककर चोरी कर ले गए। संयोग से चोर भैंस को हांकते हुए झंडी गांव की तरफ से ही जा रहे थे।

जैसे ही झंडी गांव आया, वैसे ही पहले से चुपचाप चल रही भैंस ने अचानक खुद को चोरों से छुड़ाकर दौड़ लगा दी। वह सीधे अपने मालिक अरविंद लोधी के घर के खूंटे पर जाकर खड़ी हो गई।

पीछे से दो में से एक चोर भी वहां पहुंच गया और बोला - यह भैंस मेरी है, यहां गलती से आ गई है। भैंस मालिक को शक हुआ तो ससुराल फोन लगाया, फिर चोरी का राजफाश हुआ, फिर क्या था।