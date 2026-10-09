पांच विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर मतगणना जारी, कहां देखें उपचुनाव के नतीजे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के अलग-अलग राज्यों की पांच विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को हुए उपचुनाव के नतीजे आज यानी शुक्रवार को घोषित किए जाएंगे। इसके लिए सुबह 8 बजे से कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच मतों की गिनती शुरू हो गई है और दिनभर में सभी सीटों के परिणाम सामने आ जाएंगे।

बता दें कि बीते मंगलवार को पांच विधानसभा सीटें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम, पुडुचेरी की थाट्टांचावड़ी और लोकसभा सीट असम की नगांव पर मतदान हुआ था। सभी सीटों पर शुरू हुआ मतदान बता दें कि वोटों की गिनती आज यानी शुक्रवार सुबह 8:00 बजे से शुरू हो चुकी है। जैसे-जैसे मतों की गिनती आगे बढ़ेगी, वैसे-वैसे सभी पांचों विधानसभाओं और असम की नगांव लोकसभा सीट के रुझान और परिणाम आने शुरू हो जाएंगे।