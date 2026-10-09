Bypoll Results Live Updates: बंगाल-तमिलनाडु समेत 4 राज्यों में 6 सीटों के उपचुनाव के नतीजे आज, वोटों की गिनती शुरू
Bypoll 2026 Result Live Updates: देश के तीन राज्यों की पांच विधानसभा सीटों और असम की एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है।
Bypoll Results Live Updates: देश के तीन राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों तथा असम में हुए लोकसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। इन सीटों पर 6 अक्टूबर को मतदान हुआ था।
तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम और मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर सीट पर मतगणना हो रही है। पुडुचेरी की थट्टांचावडी विधानसभा सीट और असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतगणना चल रही है।
तमिलनाडु उपचुनाव गिनती से पहले संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए अधिकारियों और एजेंटों ने ली शपथ
Bypoll Results Live Updates: तमिलनाडु उपचुनाव की मतगणना से पहले तिरुप्पुर के धारापुरम में वोटों की गिनती से पहले अधिकारियों और एजेंटों ने संवेदनशील डेटा की सुरक्षा की शपथ ली।
कड़ी सुरक्षा के बीच उपचुनाव के वोटों की गिनती शुरू
Bypoll Results Live Updates: देश के तीन राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की 5 विधानसभा तथा असम में हुए लोकसभा उपचुनाव की मतगणना शुरू हो गई है।
पुडुचेरी में उपचुनाव की मतगणना से पहले भारी पुलिस सुरक्षा तैनात
Bypolls 2026 Result Live Updates: विधानसभा उपचुनाव की वोटों की गिनती से पहले थट्टानचावडी निर्वाचन क्षेत्र के मोतीलाल नेहरू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में भारी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई है।
मदुरांतकम में सबसे ज्यादा 86.26% मतदान, नंदीग्राम में 80% से अधिक हुई थी वोटिंग
Bypolls 2026 Result Live Updates: पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और असम में हुए विधानसभा और लोकसभा उपचुनावों में कई सीटों पर 80% से ज्यादा मतदान हुआ। तमिलनाडु की मदुरांतकम विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 86.26% मतदान हुआ। तमिलनाडु की धारापुरम सीट पर 80.30% मतदान हुआ, जबकि पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर 80.89% और रेजीनगर सीट पर 80.07% मतदान दर्ज किया गया था।