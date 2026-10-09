Bypoll Results Live Updates: बंगाल-तमिलनाडु समेत 4 राज्यों में 6 सीटों के उपचुनाव के नतीजे आज, वोटों की गिनती शुरू

Bypoll Results Live Updates: देश के तीन राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों तथा असम में हुए लोकसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। इन सीटों पर 6 अक्टूबर को मतदान हुआ था।

तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम और मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर सीट पर मतगणना हो रही है। पुडुचेरी की थट्टांचावडी विधानसभा सीट और असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतगणना चल रही है।