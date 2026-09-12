पनीर लबाबदार, मिलेट पुलाव और बीटरूट रायता... BRICS में Gala Dinner का मेन्यू आया सामने

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BRICS समिट 2026 में आए वैश्विक नेताओं के लिए शानदार गाला डिनर का आयोजन किया है। इस शाही भोज में देश के अलग-अलग राज्यों के कई खास व्यंजनों को रखा गया है।

शाही भोज में पनीर लबाबदार, मिलेट पुलाव और बीटरूट रायता समेत कई शाकाहारी व्यंजनों को शामिल किया गया है। पीएम मोदी के गाला डिनर का पूरा मेन्यू सामने आ गया है। पीएम मोदी के शाही डिनर में क्या-क्या? भारत मंडपम में रखे गए शाही भोज में स्टार्टर, मेन कोर्स के साथ स्वीट डिश का भी इंतजाम किया गया है। इस भोज में जहां पुरानी दिल्ली की फ्रूट क्रीम जलेबी है। वहीं गुच्ची मार्मिक हिमालयन मोरेल मशरूम और मुलायम शतावरी भी है।

स्टार्टर में क्या-क्या? खांडवी मिले, फ्यूइल स्टीम्ड बेसन रोल, सरसों, नारियल और करी पत्तों के साथ तड़का लगाकर। केसर आम, माइक्रो-ग्रीन्स और दही ड्रेसिंग के साथ परोसा जा रहा है।

इसके साथ ही स्टार्टर में खुंब गलौटी पुदीने के दानों के साथ पैन-ग्रिल्ड मशरूम कबाब, शीरमल ब्रेड पर परोसे गए हैं। अब मेन कोर्स की बारी

मेन कोर्स में पनीर लबाबदार- नरम पनीर के टुकड़े प्याज और टमाटर की गाढ़ी ग्रेवी के साथ।

गुच्ची मार्मिक हिमालयन मोरेल मशरूम और मुलायम शतावरी, केसर, किशमिश और ममरा बादाम के साथ।

गाजर और हरी बीन्स का मिश्रण, खुशबूदार दक्षिण भारतीय मसालों में हाथ से निकाले गए शुद्ध नारियल तेल में भुना जाता है और ताजा कसा हुआ नारियल के साथ परोसा जाता है।

थक्कली बेले सारू तूर दाल का हल्का शोरबा, जिसमें ताजे टमाटर और करी पत्ते डाले जाते हैं।

बाजरा पुलाव- खुशबूदार बासमती चावल और बाजरे को मसालों और मौसमी खुशबूदार चीजों के साथ पकाया जाता है।

चुकंदर का रायता चुकंदर और ताजी जड़ी-बूटियों के साथ ठंडा दही।

इन सभी डिश के साथ देश के अलग-अलग राज्यों में खाई जाने वाली हर तरह की रोटियां स्वीट डिश में भी शानदार चीजें