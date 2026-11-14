ई20 ईंधन की गुणवत्ता पर बीपीसीएल की मुहर, 27 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में की गई जांच में सभी नमूने पास

एएनआई, नई दिल्ली। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि देश के 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जांचे गए ई20 पेट्रोल के सभी 893 नमूनों में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित 19 से 21 प्रतिशत के मानक के भीतर पाई गई है।

कंपनी ने यह सफाई ई20 पेट्रोल में एथेनाल की मात्रा को लेकर इंटरनेट मीडिया पर उठ रहे सवालों के बीच दी है। कंपनी के अनुसार, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने सेंटर फार हाई टेक्नोलाजी (सीएचटी) के समन्वय से यह गुणवत्ता निगरानी जांच की थी। इसमें बीपीसीएल ने 280 नमूनों का परीक्षण किया।

यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में कंपनी के एक पेट्रोल पंप पर उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के दौरान किए गए एथेनॉल पृथक्करण परीक्षण की प्रसारित तस्वीर के बाद आया है। बीपीसीएल ने बताया कि जांच प्रक्रिया में 100 मिलीलीटर ई20 पेट्रोल में 30 मिलीलीटर पानी मिलाया जाता है, जिससे एथेनॉल और पेट्रोल की परतें अलग होती हैं। शुरुआत में मिश्रण का धुंधला या दूधिया दिखाई देना सामान्य है। दोनों परतों को पूरी तरह अलग होने में कुछ समय लगता है।

कंपनी के अनुसार, प्रसारित तस्वीर परीक्षण पूरा होने से पहले साझा की गई थी, इसलिए उसमें अंतिम परिणाम के बजाय प्रक्रिया का शुरुआती चरण दिखाई दे रहा था। संबंधित अधिकारी ने गलतफहमी की आशंका के चलते पोस्ट हटा दी थी। जांच में संबंधित नमूना निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया।